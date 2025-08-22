Draghi: “Ue lenta e marginale, da Gaza a Kiev è a un passo dall’irrilevanza. Nel 2025 evaporata l’illusione di contare”

Non c'è più tempo: di fronte a un mondo che è già cambiato, e «non ci guarda con simpatia», l'Europa deve «cambiare», ora. O è condannata a rimanere "marginale» e «spettatrice» come si è dimostrata davanti alle crisi, dall’Ucraina, all’Iran, a Gaza. E ai dazi imposti «dal nostro alleato di antica data» a cui «abbiamo dovuto rassegnarci». Mario Draghi torna a sfruttare la ribalta del Meeting di Rimini per strigliare l’inazione europea, bloccata nelle sue lungaggini e nei suoi «riti», mettendo in guardia però dal non cedere alla via breve della «sovranità nazionale», del "distruggere l’integrazione europea», che altro non farebbe che "esporre» ancora di più il Vecchio continente.

«Il 2025 sarà ricordato come l’anno in cui è evaporata l'illusione dell’Europa» di contare, va giù duro fin dalle prime parole l’ex presidente del Consiglio, che torna alla kermesse di Comunione e Liberazione per la quarta volta. Dallo stesso palco aveva già cercato di dare la sua ricetta per il riscatto europeo, quella distinzione tra «debito cattivo e debito buono" che torna a citare per invitare i Paesi europei a costruire "forme di debito comune». Le uniche, rimane convinto, in grado di sostenere «progetti europei di grande ampiezza che sforzi nazionali frammentati e insufficienti non riuscirebbero mai ad attuare». Vale per quell'aumento delle spese della difesa, a sua volta imposto da Donald Trump.