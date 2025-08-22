"Flamingo", il missile ucraino da 3.000 km per fermare Mosca. Zelensky: "Superati i test", può colpire il cuore della Russia"

Le sue specifiche tecniche non sono ancora state rese note ufficialmente. Ma il 'Flamingò - il missile con una gittata da 3.000 chilometri che l’Ucraina ha già "testato con successo», secondo il presidente Volodymyr Zelensky - sarebbe già in produzione e sarebbe già stato impiegato per colpire obiettivi in territorio russo. La prima immagine del super missile è stata scattata dal fotografo ucraino Efrem Lukatsky il 14 agosto mentre veniva assemblato negli hangar della startup aerospaziale ucraina Fire Point. Successivamente, il giorno del suo annuncio - il 18 agosto - i media ucraini hanno pubblicato un video di un suo lancio.

Le prime versioni del missile erano di colore rosa a causa di un errore di fabbrica e per questo gli sviluppatori della Fire Point hanno poi deciso di adottare il soprannome "Flamingo" (fenicottero), mentre il suo design sembra simile al sistema FP-5 presentato all’inizio di quest’anno dal gruppo britannico Milanion alla Fiera della difesa IDEX-2025 di Abu Dhabi, riporta il sito United24 Media. L’FP-5 è dotato di una testata da 1.000 kg, ha una gittata massima di 3.000 km, un peso al lancio di circa sei tonnellate, un’apertura alare fissa di sei metri, raggiunge una velocità massima di 900 km/h e utilizza un sistema di guida combinato che include la navigazione satellitare a prova di eventuali attacchi elettronici.