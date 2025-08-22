"Flamingo", il missile ucraino da 3.000 km per fermare Mosca. Zelensky: "Superati i test", può colpire il cuore della Russia"

Le sue specifiche tecniche non sono ancora state rese note ufficialmente. Ma il 'Flamingò - il missile con una gittata da 3.000 chilometri che l’Ucraina ha già "testato con successo», secondo il presidente Volodymyr Zelensky - sarebbe già in produzione e sarebbe già stato impiegato per colpire obiettivi in territorio russo. La prima immagine del super missile è stata scattata dal fotografo ucraino Efrem Lukatsky il 14 agosto mentre veniva assemblato negli hangar della startup aerospaziale ucraina Fire Point. Successivamente, il giorno del suo annuncio - il 18 agosto - i media ucraini hanno pubblicato un video di un suo lancio.
Le prime versioni del missile erano di colore rosa a causa di un errore di fabbrica e per questo gli sviluppatori della Fire Point hanno poi deciso di adottare il soprannome "Flamingo" (fenicottero), mentre il suo design sembra simile al sistema FP-5 presentato all’inizio di quest’anno dal gruppo britannico Milanion alla Fiera della difesa IDEX-2025 di Abu Dhabi, riporta il sito United24 Media. L’FP-5 è dotato di una testata da 1.000 kg, ha una gittata massima di 3.000 km, un peso al lancio di circa sei tonnellate, un’apertura alare fissa di sei metri, raggiunge una velocità massima di 900 km/h e utilizza un sistema di guida combinato che include la navigazione satellitare a prova di eventuali attacchi elettronici.
Secondo, alcuni osservatori, il "Flamingo" ucraino potrebbe avere parametri simili, anche se non ci sono ancora conferme da fonti ufficiali. Con un raggio di 3.000 chilometri, questo missile potrebbe colpire obiettivi ben oltre la portata della maggior parte delle attuali armi a lungo raggio dell’Ucraina. Il "Flamingo" sarebbe in grado di trasportare una testata da 1.150 chili, significativamente più pesante delle testate di molti missili da crociera standard, scrive United24 Media.
Secondo indiscrezioni del settimanale ucraino Dzerkalo Tyzhnia, la Fire Point ne starebbe producendo uno al giorno, con l’obiettivo di aumentare la capacità a sette al giorno entro ottobre: Zelensky ha affermato oggi che la sua produzione su larga scala potrebbe iniziare entro febbraio. Secondo i media l’obiettivo è produrne 50 al mese. Il 'Flamingò è progettato per essere lanciato da una piattaforma mobile, il che rende più difficile per la Russia individuarlo e distruggerlo: secondo fonti di Dzerkalo Tyzhnia, sarebbe già stato utilizzato in combattimento con successo per colpire obiettivi all’interno della Russia.
