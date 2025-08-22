Francia: no all'ingresso di 150 bambini israeliani, arrestato il direttore di un resort

Il direttore di un resort nel sud-ovest della Francia è stato arrestato dopo aver vietato l’ingresso a un gruppo di 150 bambini israeliani di età compresa tra 8 e 16 anni, nonostante avessero prenotato con largo anticipo. Il direttore, 52 anni, il cui nome non è stato reso pubblico, ha affermato di essersi rifiutato di farli entrare a nome dei suoi «principi personali». E’ stato arrestato con l’accusa di «rifiuto di fornire servizi o di condurre affari sulla base di discriminazione religiosa». Le autorità francesi hanno riferito che il gruppo israeliano è stato trasferito in un altro resort.