L'interrogatorio di Maxwell: "Epstein? Non si è suicidato. Trump gentiluomo. Non esiste una lista clienti"

Donald Trump «con me» è sempre stato «gentile» e «cordiale»: «non l'ho mai visto in un contesto inappropriato. Il presidente non è mai stato inappropriato con nessuno. Le volte che sono stata con lui, si è comportato come un gentiluomo». Sono le parole di Ghislaine Maxwell, la socialite britannica complice di Jeffrey Epstein che sta scontando una condanna a 20 anni di carcere.

Nel corso dei suoi colloqui con Todd Blanche - il viceministro della giustizia e l’ex legale personale di Trump -, Maxwell ha fornito la sua versione dei fatti. Secondo le trascrizioni e l’audio diffusi dal Dipartimento della Giustizia, lo scorso 24 e 25 luglio Maxwell ha raccontato che non c'è alcuna lista clienti di Epstein e che l’ex finanziere, a suo avviso, non è morto suicida in carcere.

Molti i complimenti al presidente: «Ammiro il suo straordinario successo nell’essere divenuto presidente. Mi piace e mi è sempre piaciuto», ha detto. Con Epstein, Trump aveva un «rapporto amichevole, come nei contesti sociali». Pur non ricordando molti elementi - fra cui il libro di dediche per i 50 anni dell’ex finanziare -, la socialite è stata interrogata sui suoi rapporti anche con l’ex presidente Bill Clinton. «Mi apprezzava molto e andavamo molto d’accordo», ha riferito smentendo però che abbia mai ricevuto in sua presenza massaggio e che abbia mai visitato l’isola privata di Epstein ai Caraibi. «Hanno trascorso tempo insieme in aereo» ma Clinton non è mai «assolutamente» andato sull'isola di Epstein, ha spiegato mettendo in evidenza Clinton era suo amico, «non un amico» del finanziere.