Gaza City nella morsa, alta tensione in Cisgiordania. Israele ammette: "Uno o due ostaggi in condizioni critiche"

Decessi a cui si aggiungono i palestinesi uccisi nei raid o alla ricerca di cibo: almeno 5 quelli colpiti a morte oggi nei pressi di uno dei centri di distribuzione degli aiuti della Ghf. L’Idf, che ha compiuto dei raid sulla capitale yemenita Sanàa dopo i lanci di razzi e droni dei giorni scorsi da parte degli Houthi, ha precisato che l’avanzata dei carri armati nel quartiere Sabra a ridosso del centro di Gaza City rientra nell’ambito delle operazioni militari per preparare la conquista dell’intera città. L’ora X però non dovrebbe scattare prima del 2 settembre, quando almeno 60mila riservisti dovrebbero presentarsi in servizio.

Il condizionale è d’obbligo visto il clima infuocato che agita il Paese, scosso nelle ultime ore dalla conferma israeliana di quanto affermato nei giorni scorsi dalla Casa Bianca: Israele ha valutato che «almeno uno o due" degli ostaggi detenuti a Gaza versano in condizioni di pericolo di vita. Ma, secondo i media, i funzionari temono che anche diversi altri ancora nelle mani di Hamas abbiano un disperato bisogno di cure mediche. Conquista di Gaza City e ostaggi saranno al centro della riunione del gabinetto politico di sicurezza di Israele prevista per martedì, quando i responsabili saranno chiamati ad approvare i piani per l’assalto.

Lo stesso giorno il Forum delle famiglie degli ostaggi, che oggi ha manifestato davanti alle case di diversi ministri, ha indetto una nuova dimostrazione a Tel Aviv, scommettendo sulla partecipazione di «centinaia di migliaia» di persone, perché com'è risuonato anche sabato sera nelle piazze "c'è un accordo sul tavolo, ma gli accordi non durano per sempre: Questa potrebbe essere l’ultima possibilità di salvare vite umane e di riportare indietro i caduti».