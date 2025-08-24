«È venuto il momento di porre fine a una carneficina senza senso. Gli Stati Uniti sostengono un accordo negoziale che porti a una pace duratura che fermi lo spargimento di sangue e salvaguardi la sovranità e la dignità dell’Ucraina». Così il presidente Donald Trump in un messaggio per l’indipendenza del Paese pubblicato su X da Volodymyr Zelensky.
“Stop alla carneficina in Ucraina, vogliamo accordo”: il messaggio di Trump a Zelensky
Il presidente degli Stati Uniti: «Pace duratura che fermi lo spargimento di sangue e salvaguardi la sovranità e la dignità»
Caricamento commenti
Commenta la notizia