Cinema, morta a 42 anni l'attrice spagnola Veronica Echegui

Lutto nel cinema spagnolo: è morta a Madrid a soli 42 anni l’attrice Veronica Echegui, eclettica interprete di film di Bigas Luna ma ricordata in Italia come Amparo in "Ballo ballo", la commedia musicale italo-spagnola del 2020 basata sulle canzoni di Raffaella Carrà. Veronica si è spenta in ospedale dove era ricoverata da quasi due settimane per un tumore. Il premier spagnolo, Pedro Sanchez, si è detto sconvolto per la scomparsa di «un’attrice dal talento e dall’umiltà enormi che ci lascia troppo giovane».

Il successo era arrivato con 'Yo soy la Juani" di Bigas Luna che valse a Echegui la prima nomination ai Goya nel 2006 come esordiente. Era poi stata candidata come miglior attrice protagonista per «El patio de mi càrcel» (2008) e «Katmandù, un espejo en el cielo» (2011).

In Italia aveva recitato con Toni Servillo e Carla Sinoris nella commedia di Francesco Amato del 2017 'Lasciati andarè. Nel 2020 era stata protagonista di 'Ballo, Ballò e poi 'La casa degli oggettì di Jorge Dorado del 2022. Aveva anche interpretato serie tv di successo come 'Intimidad’del 2022 e 'I pazienti del dottor Garcìà del 2023. L’anno scorso il suo ultimo film, il thriller politico «Justicia artificial». Era stata anche regista e nel 2022 era stata anche premiata con il Goya per il miglior cortometraggio di fiction con «Tòtem loba».

