Kate Middleton coi capelli biondi, nuovo look per la vacanza a Balmoral

Kate Middleton ha sfoggiato un nuovo look con una tinta di capelli biondo miele mentre ieri era in Scozia per partecipare alla funzione domenicale durante le abituali vacanze familiari estive dei Windsor al castello di Balmoral, residenza molto amata dalla regina Elisabetta II, dove è tra l’altro spirata l’8 settembre del 2022. Le foto scattate alla principessa a bordo della Range Rover guidata dal marito, l’erede al trono William, con dietro i tre figli, George, Charlotte e Louis, oggi dominano le prime pagine dei tabloid nel Regno Unito, che sottolineano la luminosità data al volto di una Kate «raggiante» grazie alla nuova scelta cromatica più chiara rispetto ai capelli castani. Ennesimo segnale, fra l’altro, di una voglia di provare a mettere in archivio il passato recente con i suoi incubi, rappresentati dal cancro che ha dovuto affrontare l’anno scorso fino alla ripresa e alla remissione dalla malattia col ritorno a un’agenda di impegni pubblici selezionati.