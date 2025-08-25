Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Muore travolto da una duna di sabbia davanti ai figli, la tragica fine di Kane Watson in Nuova Zelanda

Muore travolto da una duna di sabbia davanti ai figli, la tragica fine di Kane Watson in Nuova Zelanda

Doveva essere un pomeriggio di gioco in spiaggia, ma si è trasformato in tragedia. A Muriwai, sulla costa occidentale di Auckland, il 28enne Kane Watson è morto dopo essere rimasto intrappolato dal crollo improvviso di una duna di sabbia mentre scavava con i suoi bambini.

L’incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio: la sabbia gli è franata addosso seppellendolo a testa in giù. Rimasto sotto per circa un quarto d’ora, è stato estratto in condizioni critiche e trasferito in elicottero all’Auckland City Hospital, dove è deceduto la mattina successiva.

A rendere la vicenda ancora più drammatica la presenza dei quattro figli, il più piccolo di appena 18 mesi, e della compagna Jazmine, che hanno assistito impotenti alla scena.

