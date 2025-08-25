Muore travolto da una duna di sabbia davanti ai figli, la tragica fine di Kane Watson in Nuova Zelanda

Doveva essere un pomeriggio di gioco in spiaggia, ma si è trasformato in tragedia. A Muriwai, sulla costa occidentale di Auckland, il 28enne Kane Watson è morto dopo essere rimasto intrappolato dal crollo improvviso di una duna di sabbia mentre scavava con i suoi bambini.

L’incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio: la sabbia gli è franata addosso seppellendolo a testa in giù. Rimasto sotto per circa un quarto d’ora, è stato estratto in condizioni critiche e trasferito in elicottero all’Auckland City Hospital, dove è deceduto la mattina successiva.

A rendere la vicenda ancora più drammatica la presenza dei quattro figli, il più piccolo di appena 18 mesi, e della compagna Jazmine, che hanno assistito impotenti alla scena.