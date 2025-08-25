Parolin: "Restiamo allibiti da quello che sta succedendo a Gaza. E' proprio un non-senso"

«Restiamo allibiti di fronte a quello che sta succedendo a Gaza, nonostante ci sia la condanna del mondo intero. E’ proprio un non-senso». Il segretario di Stato Vaticano, Pietro Parolin, commenta così il raid sul Nasser Hospital di Gaza, che ha causato la morte di 20 persone.

«Sembra che non ci siano spiragli di soluzion e sembra che la situazione diventi sempre di più complicata e sempre più precaria dal punto di vista umanitario, con tutte le conseguenze che vediamo quotidianamente», aggiunge Parolin, parlando con i giornalisti a Napoli, a margine delle celebrazioni per la 75esima Settimana liturgica nazionale. (AGI)