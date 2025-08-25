Primo caso negli Usa di verme del Nuovo Mondo: è un parassita carnivoro legato ai viaggi

Il dipartimento della sanità Usa ha segnalato in Maryland il primo caso umano negli Stati Uniti di verme del Nuovo Mondo, un parassita carnivoro associato ai viaggi, proveniente da un Paese colpito dall’epidemia. Il caso è stato confermato dai Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc) e ha coinvolto una persona di ritorno da un viaggio in El Salvador, ha dichiarato Andrew G Nixon, un portavoce del dipartimento della sanità americano.

«Il rischio per la salute pubblica negli Stati Uniti derivante dall’introduzione di questo parassita è molto basso», ha aggiunto. Le divergenze tra il governo degli Stati Uniti e le fonti dell’industria sull'origine del caso umano probabilmente irriteranno ulteriormente allevatori di bovini, produttori di carne bovina e commercianti di bestiame già in stato di massima allerta per potenziali infestazioni negli Stati Uniti, poiché il verme del Nuovo Mondo si è spostato verso nord dall’America Centrale e dal Messico meridionale.