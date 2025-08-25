Raid sull'ospedale a Khan Younis, morti anche 4 giornalisti: 24 le vittime degli attacchi a Gaza City dall’alba

Negli ultimi giorni circa 16.000 palestinesi sono stati costretti a fuggire da Gaza, dirigendosi verso il sud e l’ovest della Striscia. «La popolazione è stremata, denutrita, malata ed è costretta a continui spostamenti, poiché Israele «ha intensificato l’offensiva» e «la costringe a spostarsi verso il nulla, perché sulla Striscia non c'è più un posto dove andare, nessun rifugio per la gente».

Almeno 24 palestinesi, inclusi quattro giornalisti, sono stati uccisi dall’alba di oggi negli attacchi dell’Esercito israeliano (Idf) nella Striscia di Gaza, riportano i media. Il bilancio include 14 persone, tra cui i giornalisti, uccise in un attacco con un drone kamikaze che ha preso di mira il complesso ospedaliero Nasser di Khan Younis, nel sud della Striscia di Gaza. In precedenza, l’agenzia palestinese Wafa aveva reso noto che almeno nove civili erano morti in diversi attacchi dell’Idf nel territorio, inclusi cinque membri di una famiglia nel bombardamento di una casa nella zona di al-Karameh, a nord-ovest di Gaza City.

«Nella zona si ammassano un milione di persone, se Israele le obbliga a spostarsi di nuovo verso il sud, l’impatto sulla popolazione sarà terribile», ha dichiarato la direttrice di Urwa Spagna. «Anche se la gente fuggirà da Gaza, si stabilirà a Jan Yunis, a Deir al Balah, dove non c'è nulla e dove Israele continua a bombardare assassinando la popolazione», ha aggiunto. Secondo Martì, la strategia israeliana segue uno schema preciso: tagliare i rifornimenti, espellere agenzie Onu ed Ong e intensificare i bombardamenti, per poi attaccare gli ospedali. "Il 97% delle scuole adibite a rifugio sono state direttamente attaccate da Israele», ha ricordato la responsabile Unrwa.

E' quanto ha denunciato la direttrice in Spagna dell’Agenzia delle Naizoni Unite per i Rifugiati Palestinesi (Unrwa), Raquel Marti, in dichiarazioni alla radio pubblica spagnola Rne. Giovedì scorso, il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, ha dato il via libera alla presa di Gaza City e, al contempo, alla ripresa dei negoziati con Hamas per la liberazione degli ostaggi.

«Ogni volta che Israele ha bombardato queste scuole ha ucciso persone innocenti, ferito e mutilato bambini. La situazione è devastante», ha aggiunto. Per poi puntare il dito contro «la comunità internazionale che continua a guardare altrove», limitandosi a condannare senza azioni concrete. «Se non si agisce, saremo complici di ciò che sta accadendo in Palestina», ha concluso Marti.

Tajani: garantire l'incolumità dei giornalisti a Gaza

Sul tema dei media a Gaza «abbiamo già approvato un documento insieme a tanti altri Paesi. La nostra posizione sulla libertà di stampa non cambia, crediamo che sia giusto garantire l’incolumità dei giornalisti ed è giusto che i giornalisti possano compiere il loro lavoro anche nella Striscia di Gaza». Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani al termine della sua udienza con Papa Leone, commentando le notizie dell’uccisione di quattro reporter in un raid dell’Idf a Gaza.