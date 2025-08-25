Trump: "Non inviamo più armi all'Ucraina, ora facciamo i soldi. Putin non vuole incontrare Zelensky"

ll presidente degli Stati Uniti ha ribadito di non inviare più armi all’Ucraina ma di «fare soldi». «Non stiamo più mandando armi all’Ucraina - ha detto il presidente Usa, Donald Trump, rispondendo ai giornalisti - ora stiamo facendo soldi». «Ma a me non interessa fare soldi - si è subito dopo corretto - io voglio salvare vite umane».

Trump ha di nuovo ricordato che dopo che Joe Biden ha inviato armi per 350 miliardi di dollari, ora gli Stati Uniti vendono le armi agli alleati Nato.

«Putin non vuole incontrare Zelensky perché non gli piace». Così ancora Trump nello studio ovale ribadendo che se lui fosse stato presidente «la guerra» in Ucraina «non sarebbe mai avvenuta».