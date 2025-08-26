L'italiana Erika Coppola tra i coordinatori del rapporto Onu sul clima: scelta tra 3.771 candidati mondiali

L’IPCC pubblica rapporti sul clima ogni 5-7 anni ed è è al suo settimo ciclo di valutazione. In questo ciclo il Gruppo produrrà tre contributi dei gruppi di lavoro al Settimo rapporto di valutazione (AR7): quello del Gruppo I sulle basi scientifiche fisiche, del Gruppo II su impatti, adattamento e vulnerabilità e del Gruppo III sulla mitigazione dei cambiamenti climatici. Il lavoro di Erika Coppola, unica italiana del team, si concentra sul clima regionale e sui modelli climatici ad alta risoluzione.

L’IPCC (costituito da 195 Stati membri) infatti fornisce ai leader politici valutazioni scientifiche periodiche sui cambiamenti climatici, sulle loro implicazioni e i rischi che comportano, e propone strategie di adattamento e mitigazione.

Ha dovuto superare una dura selezione tra i 3.771 ricercatori che si erano candidati a livello mondiale e ora il suo nome figura tra i 664 esperti provenienti da 111 paesi che lavoreranno al prossimo rapporto delle Nazioni Unite sul clima. Non solo, Erika Coppola scienziata del Centro internazionale di fisica teorica Abdus Salam (ICTP) di Trieste , avrà anche il compito di coordinare i 19 autori che redigeranno un capitolo del Settimo Rapporto di Valutazione (AR7) del Gruppo Intergovernativo sui Cambiamenti Climatici (IPCC), l’organismo delle Nazioni Unite che valuta gli aspetti scientifici relativi ai cambiamenti climatici. I Gruppi di lavoro dell’IPCC getteranno le basi per le politiche sul clima dei prossimi anni.

Contribuirà al Gruppo I, in particolare al capitolo dedicato alle proiezioni climatiche regionali e agli eventi estremi. «Comprendere come le scelte di oggi possano influenzare il clima di domani a livello regionale è sia una sfida che una necessità, essenziale per prepararsi all’adattamento e alla mitigazione dei cambiamenti climatici», dice la scienziata. Coppola aveva partecipato anche al precedente ciclo di valutazione dell’IPCC come autrice del capitolo sulla valutazione dell’impatto dei cambiamenti climatici e dei rischi a livello regionale.

Come autrice coordinatrice, stavolta dovrà assicurarsi che il capitolo includa i contributi di tutti gli autori e che le loro opinioni siano considerate e rispettate in tutte le decisioni che il gruppo dovrà prendere durante il processo di redazione. Nel 2024 è stata tra gli 80 esperti che hanno partecipato alla riunione di definizione dell’ambito di applicazione della relazione speciale sui cambiamenti climatici e le città che farà parte dell’AR7.