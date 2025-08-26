Sale la protesta in Israele: bloccate le autostrade, i manifestanti assediano le case dei ministri. I raid fanno altri 75 morti

I media israeliani riportano che gruppi di manifestanti si sono radunati anche davanti alle case di vari ministri in tutto il Paese. «C'è un’offerta sul tavolo. Chiediamo che i nostri leader si siedano al tavolo dei negoziati e non si alzino finché non sarà raggiunto un accordo», ha detto Hagit Chen, il cui figlio è stato rapito dai militanti di Hamas nell’ottobre 2023, secondo una dichiarazione diffusa dal Forum.
Secondo il ministero della sanità di Gaza, controllato da Hamas, sono 75 le persone uccise nei raid israeliani dall’alba di oggi.
Il governo terrà questa sera una riunione del Gabinetto di sicurezza: l’ordine del giorno non è stato reso noto ufficialmente, ma secondo i media locali potrebbe riguardare la ripresa dei negoziati per un accordo di cessate il fuoco e il rilascio degli ostaggi. All’inizio di agosto il Gabinetto ha approvato un piano per la conquista militare di Gaza City, scatenando nuovi timori per la sicurezza degli ostaggi e una nuova ondata di proteste che nelle ultime settimane ha visto decine di migliaia di persone scendere in piazza in tutto il Paese.
La scorsa settimana il primo ministro Netanyahu aveva ordinato l’avvio immediato di colloqui volti a garantire il rilascio di tutti i prigionieri rimasti a Gaza, raddoppiando allo stesso tempo i piani per una nuova offensiva volta a conquistare la città più grande della Striscia. Pochi giorni prima Hamas aveva dichiarato di avere accettato una nuova proposta di cessate il fuoco presentata dai mediatori, che prevedeva il rilascio scaglionato degli ostaggi in un periodo iniziale di 60 giorni in cambio dei prigionieri palestinesi detenuti da Israele.
