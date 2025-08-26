Trump caccia la governatrice Lisa Cook dalla Fed. Lei resiste: "Mi batterò". Ecco di cosa è accusata

Il presidente Donald Trump «non ha l’autorità» per cacciarmi: «Non mi dimetterò. Continuerò a svolgere il mio dovere di aiutare l’economia americana, come sto facendo dal 2022». Lo afferma la governatrice della Fed Lisa Cook, finita nel mirino del tycoon. Tramite il suo legale Abbe Lowell - che ha avuto come clienti anche il genero di Trump Jared Kushner e Hunter Biden - fa sapere che le richieste di Trump «mancano di qualsiasi procedura, fondamento o autorità legale. Adotteremo le misure necessarie per impedire il suo tentativo di azione illegale».

Trump ha ordinato il licenziamento «con effetto immediato» di Cook, citando le accuse di false dichiarazioni per avere migliori condizioni su un mutuo. Citando un deferimento penale del 15 agosto da parte del direttore della Federal Housing Finance Agency al procuratore generale degli Usa, Trump ha scritto in una lettera a Cook: «Ho stabilito che ci sono motivi sufficienti per rimuoverla dal suo incarico».