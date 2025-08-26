Trump: “Solo io posso risolvere il conflitto in Ucraina”. E sui dazi: “Ben 4mila miliardi per ridurre il deficit”

«Nemmeno Zelensky è totalmente innocente, ma ora ci vado d’accordo». Così il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, intervenendo durante una riunione di governo, ha parlato della guerra in Ucraina. L’ex tycoon ha ribadito la convinzione che la fine del conflitto sia nelle sue mani: «Solo io posso risolvere il conflitto in Ucraina», ha detto, sottolineando di avere «un buon rapporto» con Vladimir Putin.

Economia e dazi

Trump ha poi affrontato il tema economico, rivendicando l’impatto positivo della sua politica commerciale. «Il nostro Paese sta diventando di nuovo molto ricco. Abbiamo appena trovato 4 mila miliardi che andranno a ridurre il deficit. Quei soldi arrivano dai dazi e il nostro Paese sta diventando molto, molto ricco», ha dichiarato.

Attacco ai Democratici

Infine, un nuovo affondo politico. Trump ha accusato i rivali interni: «I Democratici sono bravi solo a truccare le elezioni e a unirsi, perché sono spaventati».