Emissari di Trump in Groenlandia, ira della Danimarca. Copenaghen convoca rappresentante Usa: "Ingerenze inaccettabili"

Il sospetto è di una campagna per mutare il clima politico e il consenso nell’isola, spingendola alla secessione e al passaggio agli Stati Uniti. «Qualsiasi tentativo di ingerenza negli affari interni del Regno sarà ovviamente inaccettabile», ha affermato il ministro degli Esteri danese Lars Rasmussen nell’annunciare la convocazione. Stando a Dr, sarebbero stati i servizi segreti danesi ad individuare la presenza di «almeno tre» persone impegnate in Groenlandia per lavorare a una frattura con la Danimarca. L'emittente ha anche affermato di conoscere i nomi dei tre, sottolineandone la vicinanza a Trump.

Non ha però chiarito se agiscano su mandato diretto della Casa Bianca o di propria iniziativa. Uno di loro si sarebbe recato sull'isola per incontri e per redigere un elenco di potenziali alleati delle mire Usa, esortando a «segnalare casi che possano mettere in cattiva luce la Danimarca sui media americani». Gli altri due sarebbero stati impegnati a creare reti di contatti con politici e imprenditori. A maggio il Wall Street Journal aveva riferito che l'amministrazione Trump avrebbe chiesto ai servizi di intelligence di intensificare la raccolta di informazioni su Groenlandia, indipendentismo e stati d’animo nell’isola rispetto a una possibile presenza economica americana.

«Non si spia un alleato», aveva ribattuto stizzita Copenhagen. Non è la prima volta che la Groenlandia entra nell’agenda di Trump. Già nel 2019 aveva lanciato l’idea - definita "assurda" dalla premier Mette Frederiksen - di «comprare» l’isola. Tornato alla Casa Bianca, ha riacceso i riflettori sulla regione, rivendicandone il valore strategico e la «necessità» per la sicurezza nazionale Usa. Sia Nuuk, la capitale inuit, e sia Copenhagen hanno però chiarito più volte che l’isola non è in vendita.