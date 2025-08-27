Medio Oriente: "Attacchi dell'Idf a Gaza, 21 morti dall'alba. Quattro dei civili colpiti aspettavano aiuti umanitari"

Almeno 21 palestinesi sono stati uccisi negli attacchi dell'esercito israeliano nella Striscia di Gaza dall'alba di oggi: lo hanno reso noto fonti mediche citate da Al Jazeera.

Il bilancio include quattro civili uccisi mentre aspettavano gli aiuti umanitari.

Intanto le truppe di terra israeliane continuano a operare alla periferia di Gaza City in vista dell'offensiva pianificata per conquistare la parte settentrionale della città. Lo riferisce l'Idf in una nota riportata dal Times of Israel. Secondo l'esercito, le forze della 99ma Divisione hanno colpito le infrastrutture di Hamas sia in superficie che sottoterra e nelle ultime 24 ore hanno distrutto diversi posti di osservazione. Allo stesso tempo, la 162ma Divisione è stata impegnata in combattimenti a Jabaliya e alla periferia di Gaza City "nel tentativo di eliminare gli agenti dei gruppi terroristici e smantellare le loro reti", scrive Times of Israel. Nel resto della Striscia, l'Idf ha riferito che la 36ma Divisione continua le sue operazioni a Khan Younis.