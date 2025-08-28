Allarme Onu: "Gaza al punto di rottura, i bimbi sempre più affamati"

La situazione a Gaza è giunta a un "punto di rottura», da cui rischia di non tornare più indietro, "basta così": è l’ultimo accorato appello del Programma alimentare mondiale (Pam), braccio dell’Onu per una equa distribuzione di cibo sul pianeta, perché sia fermata la carestia a Gaza, che Israele continua a negare in ogni modo, tra note ufficiali e spot sui social. La direttrice esecutiva del Pam, Cindy McCain, è stata a Khan Younis e Deir el-Balah, dove ha visitato una clinica per bambini malnutriti e ha incontrato madri sfollate che lottano quotidianamente per trovare avanzi di cibo. «Ho incontrato bambini affamati in cura per grave malnutrizione - ha detto - e ho visto foto di quando erano sani. Oggi, rispetto a quelle foto, sono irriconoscibili».

Una testimonianza che cozza apertamente con la propaganda israeliana, che nei giorni scorsi ha invitato noti influencer a 'constatarè che 'la carestia a Gaza non esistè e che negli ultimi mesi ha inondato i social di spot a pagamento con immagini di cibi sopraffini di cui, secondo Israele, la Striscia sarebbe piena. Secondo McCain, invece, la carestia a Gaza peggiora di giorno in giorno e per questo sollecita l’urgente ripristino della sua rete di 200 punti di distribuzione alimentare, sostituita da Israele e Stati Uniti con la controversa Gaza Humanitarian Foundation.