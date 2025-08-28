Notte di terrore a Kiev, almeno 19 morti nei raid russi. Quattro sono bambini, decine di feriti e dispersi

Gli ultimi massicci attacchi della Russia sull'Ucraina «non possono rimanere senza conseguenze», ha avvertito la Germania. A lmeno 15 persone, tra cui un bambino di due anni, sono state uccise nel raid di droni e missili su Kiev; anche un edificio della delegazione dell’Ue e la sede del British Council sono stati danneggiati. "Ieri sera abbiamo assistito ancora una volta in modo terribile a come la Russia ha attaccato e bombardato Kiev, sono morti civili, bambini e anche la delegazione dell’Unione europea è stata attaccata», ha dichiarato il ministro degli Esteri tedesco, Johann Wadephul ai giornalisti. «E questo non può rimanere senza conseguenze», ha ammonito.

"La Russia sceglie la balistica invece del tavolo dei negoziati», ha denunciato sui social media il presidente ucraino Volodymr Zelensky.

Nell’attacco aereo su Kiev, partito alle 3 del mattino, le autorità hanno segnalato impatti in più di 20 località; un edificio di cinque piani nella zona orientale della città è stato completamente distrutto. Mosca sostiene di aver preso di mira «con successo» solo «obiettivi militari». Tra le vittime risultano tre minori, di due, sette e 17 anni. I feriti sono almeno 45, mentre tre persone sono state estratte vive dalle macerie. Il sindaco Vitali Klitschko ha dichiarato per domani una giornata di lutto cittadino.

La condanna dall’Europa è stata immediata: al premier britannico Keir Starmer, che ha parlato di «attacco insensato», ha fatto eco il presidente francese che ha definito le azioni di Mosca «terrore e barbarie». «L'attacco che ha colpito nelle immediate vicinanze della rappresentanza della nostra Unione», ha dichiarato Ursula von der Leyen, «è un altro triste promemoria della posta in gioco"; la presidente della Commissione europea ha poi assicurato la «massima pressione sulla Russia» ribadendo che «presto» verrà presentato il 19esimo pacchetto di sanzioni.