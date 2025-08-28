Notte di terrore a Kiev, almeno 19 morti nei raid russi. Quattro sono bambini, decine di feriti e dispersi

Continua ad aggravarsi il bilancio delle vittime dell’attacco aereo russo su Kiev: secondo l’aggiornamento fornito dal capo dell’amministrazione militare della capitale, Timur Tkachenko, i morti sono 19, di cui quattro minorenni.
Intanto, proseguono le operazioni di sgombero delle macerie da un edificio residenziale nel quartiere Darnitsky della capitale e i soccorritori stanno estraendo i corpi da sotto le macerie.
Gli ultimi massicci attacchi della Russia sull'Ucraina «non possono rimanere senza conseguenze», ha avvertito la Germania. Almeno 15 persone, tra cui un bambino di due anni, sono state uccise nel raid di droni e missili su Kiev; anche un edificio della delegazione dell’Ue e la sede del British Council sono stati danneggiati.
"Ieri sera abbiamo assistito ancora una volta in modo terribile a come la Russia ha attaccato e bombardato Kiev, sono morti civili, bambini e anche la delegazione dell’Unione europea è stata attaccata», ha dichiarato il ministro degli Esteri tedesco, Johann Wadephul ai giornalisti. «E questo non può rimanere senza conseguenze», ha ammonito.
"La Russia sceglie la balistica invece del tavolo dei negoziati», ha denunciato sui social media il presidente ucraino Volodymr Zelensky.
Nell’attacco aereo su Kiev, partito alle 3 del mattino, le autorità hanno segnalato impatti in più di 20 località; un edificio di cinque piani nella zona orientale della città è stato completamente distrutto. Mosca sostiene di aver preso di mira «con successo» solo «obiettivi militari». Tra le vittime risultano tre minori, di due, sette e 17 anni. I feriti sono almeno 45, mentre tre persone sono state estratte vive dalle macerie. Il sindaco Vitali Klitschko ha dichiarato per domani una giornata di lutto cittadino.
La condanna dall’Europa è stata immediata: al premier britannico Keir Starmer, che ha parlato di «attacco insensato», ha fatto eco il presidente francese che ha definito le azioni di Mosca «terrore e barbarie». «L'attacco che ha colpito nelle immediate vicinanze della rappresentanza della nostra Unione», ha dichiarato Ursula von der Leyen, «è un altro triste promemoria della posta in gioco"; la presidente della Commissione europea ha poi assicurato la «massima pressione sulla Russia» ribadendo che «presto» verrà presentato il 19esimo pacchetto di sanzioni.
I bombardamenti aerei su Kiev erano stati relativamente moderati nel corso di questo mese, quando il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha accelerato gli sforzi diplomatici - per ora vani - di porre fine alla guerra incontrando prima il suo omologo russo, Vladimir Putin, in Alaska e poi a Washington lo stesso Zelensky con i leader europei e della Nato.
Trump ha spinto per un vertice bilaterale tra i leader russo e ucraino, ma Mosca continua a respingere l’idea limitandosi a sottolineare la necessità di preparare in modo accurato l’incontro. Zelensky ha appoggiato l’iniziativa, ma ha chiesto garanzie di sicurezza agli alleati occidentali per prevenire qualsiasi futuro attacco russo in caso di accordo di pace. Domani, proprio su questo tema, è previsto a New York un incontro tra alti funzionari ucraini e statunitensi.
Il leader di Kiev è tornato a chiedere un aumento delle pressioni su Mosca anche da parte di alleati come Cina e Ungheria, a parole favorevoli a una soluzione diplomatica della crisi. Pechino ha invitato le parti in conflitto a «creare le condizioni per una soluzione politica» poco dopo aver annunciato che Putin, insieme al dittatore nordcoreano Kim Jong-un, saranno al fianco del presidente Xi Jinping nella parata militare del 3 settembre nella capitale cinese per gli 80 anni della fine della Seconda Guerra Mondiale.
