Scoperto in Marocco il fossile di un dinosauro "punk"

Spicomellus presentava un corpo robusto, lungo circa 4 metri e pesante circa due tonnellate, completamente coperto da spine, come un "punk" , incluse protuberanze imponenti che formavano un collare corazzato lungo quanto una mazza da golf. Le ossa della coda mancante mostrano vertebre fuse, suggerendo la presenza di una clava, arma offensiva utilizzata presumibilmente contro predatori o rivali. Questa scoperta anticipa di circa 30 milioni di anni l’evoluzione delle armi da coda negli anchilosauri, sollevando nuove domande sulle funzioni della corazza, che probabilmente non era solo difensiva ma anche un segnale di dominanza o attrazione sessuale.

Un fossile di un dinosauro anchilosauro, denominato Spicomellus afer , nei pressi di Boulemane, nel Marocco centrale. A scoprirlo un gruppo di ricerca guidato da Richard Butler, dell’Università di Birmingham. Descritto su The Guardian e risalente a circa 165 milioni di anni fa, si tratta del più antico esemplare conosciuto di questo gruppo di dinosauri corazzati, offrendo uno sguardo rivoluzionario sull'evoluzione dell’armatura e dell’armamento nei dinosauri erbivori.

Butler ha sottolineato la complessità nel ricostruire il corpo da frammenti fossilizzati e ha evidenziato l’importanza di questa scoperta che sfida le teorie preesistenti sull'evoluzione degli anchilosauri. Un problema grave riguarda il bracconaggio fossilifero: parti dell’esemplare sono state vendute illegalmente su mercati online, spesso con prezzi fino a 10.000 sterline, sottraendo preziosi reperti alla scienza e complicando la ricerca.