Israele, Tajani: "Sanzioni ai coloni violenti". Usa negano visti ai palestinesi per Assemblea generale. Abu Mazen: "E' illegale"

«Andremo al dibattito, noi preferiamo intervenire piuttosto sulle sanzioni. Ne stiamo parlando con i nostri interlocutori, in modo particolare con la Germania, e credo che ci sarà una posizione comune, Italia e Germania, su questo argomento. Ma, ripeto, secondo me bisogna incidere attraverso le sanzioni ai coloni più violenti». Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani a proposito della proposta della Commissione sulla sospensione dei fondi Horizon a Israele, che si discuterà domani al consiglio informale. Gli Stati Uniti hanno annunciato che negheranno i visti ai membri dell’Autorità Nazionale Palestinese (Anp) in vista dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite, prevista per settembre. «Il segretario di stato Marco Rubio sta revocando e negando i visti ai membri dell’Organizzazione per la Liberazione della Palestina e dell’Autorità Nazionale Palestinese in vista della prossima Assemblea generale delle Nazioni Unite», ha dichiarato il dipartimento di Stato Usa in una nota. La Francia ha promesso di battersi in quella sede per il riconoscimento di uno Stato palestinese. La decisione Usa sullo stop ai visti a Olp e Anp «è contraria alla legge internazionale» e la Casa Bianca «deve tornare sui suoi passi». Lo ha detto il presidente dell’Anp Abu Mazen citato in una nota del suo ufficio rilanciata dai media arabi.