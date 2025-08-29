La notte di terrore a Kiev, almeno 19 morti nei raid russi. Quattro sono bambini, decine di feriti e dispersi. Attaccata la sede Ue. Dagli Usa armi all'Ucraina per 825mln

Gli ultimi massicci attacchi della Russia sull'Ucraina «non possono rimanere senza conseguenze», ha avvertito la Germania. A lmeno 15 persone, tra cui un bambino di due anni, sono state uccise nel raid di droni e missili su Kiev; anche un edificio della delegazione dell’Ue e la sede del British Council sono stati danneggiati. "Ieri sera abbiamo assistito ancora una volta in modo terribile a come la Russia ha attaccato e bombardato Kiev, sono morti civili, bambini e anche l a delegazione dell’Unione europea è stata attaccata », ha dichiarato il ministro degli Esteri tedesco, Johann Wadephul ai giornalisti. «E questo non può rimanere senza conseguenze», ha ammonito. L'ambasciatore russo a Bruxelles e quello nel Regno Unito sono stati convocati dalla Ue e dal Foreign Office, che hanno protestato formalmente per i danni inflitti alle proprie sedi.

La condanna dall’Europa è stata immediata : al premier britannico Keir Starmer, che ha parlato di «attacco insensato», ha fatto eco il presidente francese che ha definito le azioni di Mosca «terrore e barbarie». «L'attacco che ha colpito nelle immediate vicinanze della rappresentanza della nostra Unione», ha dichiarato Ursula von der Leyen, «è un altro triste promemoria della posta in gioco"; la presidente della Commissione europea ha poi assicurato la «massima pressione sulla Russia» ribadendo che «presto» verrà presentato il 19esimo pacchetto di sanzioni.

"La Russia sceglie la balistica invece del tavolo dei negoziati», ha denunciato sui social media il presidente ucraino Volodymr Zelensky. Nell’attacco aereo su Kiev, partito alle 3 del mattino, le autorità hanno segnalato impatti in più di 20 località; un edificio di cinque piani nella zona orientale della città è stato completamente distrutto. Mosca sostiene di aver preso di mira «con successo» solo «obiettivi militari». Tra le vittime risultano tre minori, di due, sette e 17 anni. I feriti sono almeno 45, mentre tre persone sono state estratte vive dalle macerie. Il sindaco Vitali Klitschko ha dichiarato per domani una giornata di lutto cittadino.

I bombardamenti aerei su Kiev erano stati relativamente moderati nel corso di questo mese, quando il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha accelerato gli sforzi diplomatici - per ora vani - di porre fine alla guerra incontrando prima il suo omologo russo, Vladimir Putin, in Alaska e poi a Washington lo stesso Zelensky con i leader europei e della Nato.

Trump ha spinto per un vertice bilaterale tra i leader russo e ucraino, ma Mosca continua a respingere l’idea limitandosi a sottolineare la necessità di preparare in modo accurato l’incontro. Zelensky ha appoggiato l’iniziativa, ma ha chiesto garanzie di sicurezza agli alleati occidentali per prevenire qualsiasi futuro attacco russo in caso di accordo di pace. Domani, proprio su questo tema, è previsto a New York un incontro tra alti funzionari ucraini e statunitensi.

Il leader di Kiev è tornato a chiedere un aumento delle pressioni su Mosca anche da parte di alleati come Cina e Ungheria, a parole favorevoli a una soluzione diplomatica della crisi. Pechino ha invitato le parti in conflitto a «creare le condizioni per una soluzione politica» poco dopo aver annunciato che Putin, insieme al dittatore nordcoreano Kim Jong-un, saranno al fianco del presidente Xi Jinping nella parata militare del 3 settembre nella capitale cinese per gli 80 anni della fine della Seconda Guerra Mondiale.

Intanto l'amministrazione Trump ha approvato una vendita di armi all'Ucraina per 825 milioni di dollari, che includerà missili a raggio esteso e relative attrezzature per potenziarne le capacità difensive, mentre gli sforzi Usa per mediare la pace tra Kiev e Mosca sembrano in stallo. Il Dipartimento di Stato ha annunciato giovedì di aver notificato al Congresso la vendita di missili con munizioni d'attacco a lungo raggio e sistemi di navigazione per l'Ucraina. La vendita comprenderà 3.350 missili Eram (gittata 240-400 km), 3.350 unità Gps, oltre a componenti, pezzi di ricambio e altri accessori, nonché addestramento e supporto tecnico. Kiev, ha precisato Foggy Bottom, utilizzerà i finanziamenti di alleati Nato come Danimarca, Olanda e Norvegia, oltre ai finanziamenti militari esteri degli Stati Uniti, per pagare le attrezzature. «Questa proposta di vendita sosterrà gli obiettivi di politica estera e di sicurezza nazionale degli Stati Uniti, migliorando la sicurezza di un paese partner che rappresenta una forza per la stabilità politica e il progresso economico in Europa», ha affermato il dipartimento in una nota.

Da parte sua, il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, ha condannato i raid, affermando che "gli attacchi contro i civili violano il diritto internazionale umanitario, sono inaccettabili e devono cessare immediatamente". La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha reso noto di avere parlato al telefono con Zelensky e con Trump e ha affermato che "Putin deve sedersi al tavolo dei negoziati" per arrivare a "una pace giusta e duratura per l'Ucraina con garanzie di sicurezza solide e credibili che trasformino il Paese in un porcospino d'acciaio". Di questo dovrebbe parlare domani una delegazione ucraina attesa a New York per consultazioni con gli Usa.

Il Cremlino ha assicurato di mantenere "l'interesse a proseguire il processo negoziale". Ma, ha aggiunto il portavoce Dmitry Peskov, "le forze militari russe continuano a svolgere il loro compito" attaccando in Ucraina "i siti militari e infrastrutture legate al settore militare" in risposta ai "raid contro infrastrutture russe, oltretutto spesso infrastrutture civili russe, da parte del regime di Kiev". Lo Stato maggiore ucraino ha detto tra l'altro che suoi droni hanno colpito nelle ultime ore due raffinerie in Russia, nelle regioni di Krasnodar e di Samara.