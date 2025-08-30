L'Ue divisa sulle sanzioni a Israele. Tajani: colpire i coloni

L’ipotesi di sanzioni contro Israele continua a non trovare il sostegno unanime all’interno dell’Ue. Al Consiglio degli Esteri informale a Copenaghen è proseguita la discussione su come reagire alla «catastrofica situazione umanitaria a Gaza» che secondo il padrone di casa, Lars Lokke, richiede di «passare dalle parole ai fatti». Ma le divergenze restano. «Non voglio indorare la pillola, non abbiamo preso una decisione», ha affermato l’Alto rappresentante per la politica estera Ue, Kaja Kallas, al termine dell’incontro. «Gli Stati membri sono in disaccordo su come far cambiare passo al governo israeliano, non tutti sono della partita». «Gaza ha bisogno di meno guerra, non di più guerra. Inoltre, l’espansione degli insediamenti israeliani in Cisgiordania è illegale e mina la soluzione dei due Stati», ha aggiunto il capo della diplomazia comunitaria, che ha lamentato la mancanza da parte dell’Ue di «una voce unitaria sulla scena globale».

E mentre Lokke ha confermato che sta lavorando per convincere anche i Paesi scettici a sostenere la sospensione dell’accordo di associazione tra Ue e Israele, consapevole che «il divieto di importazione di beni dai Territori occupati illegalmente non sembri fattibile», l’Italia si è detta disponibile verso sanzioni contro i coloni più violenti in Cisgiordania.

Su questo, come sull'Ucraina, c'è «identità di vedute» tra Roma e Berlino, ha sottolineato il titolare della Farnesina, che a margine della riunione ha avuto un incontro con l’omologo tedesco Johann Wadephul.

Il capo della diplomazia di Berlino, pur definendo «catastrofica» la situazione umanitaria a Gaza, ha ribadito il no a misure restrittive contro lo Stato ebraico. La sospensione dei fondi Horizon a Tel Aviv «difficilmente avrà influenza sul processo decisionale politico di Israele e sulle azioni militari nella Striscia», ha notato. «Molto importante e necessaria» invece, la limitazione alle forniture di armi, adottata dalla Germania.