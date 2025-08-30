Putin tra le braccia di Xi avverte l'Ue: "Ricordi la storia"

«Il militarismo giapponese viene rianimato con il pretesto di immaginarie minacce russe o cinesi, mentre in Europa, Germania inclusa, si stanno compiendo passi verso la rimilitarizzazione del continente, con scarsa attenzione ai parallelismi storici": lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin in un’intervista scritta alla Xinhua, alla vigilia della sua visita in Cina nel corso della quale assisterà anche alla parata militare del 3 settembre su Piazza Tienanmen per la fine della Seconda guerra mondiale.

«Ci aspettiamo che il vertice dia all’Organizzazione un nuovo, potente slancio, rafforzi la sua capacità di rispondere alle sfide e alle minacce contemporanee e migliori la solidarietà nel nostro spazio eurasiatico condiviso. Tutto ciò contribuirà a plasmare un ordine mondiale multipolare più equo», ha dichiarato Putin. Ha poi elogiato il presidente cinese Xi Jinping che - ha detto - «tratta la storia del suo Paese con il massimo rispetto».

«I popoli dell’Unione Sovietica e della Cina hanno sopportato il peso dei combattimenti e hanno subito le perdite più pesanti» durante la Seconda Guerra Mondiale, ha sottolineato Putin. «In Russia, non dimenticheremo mai che l’eroica resistenza della Cina è stata uno dei fattori cruciali che hanno impedito al Giappone di pugnalare alle spalle l'Unione Sovietica durante i mesi più bui del 1941-1942. Ciò ha permesso all’Armata Rossa di concentrare i suoi sforzi sulla repressione del nazismo e sulla liberazione dell’Europa», ha affermato Putin.