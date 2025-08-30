Raid israeliani sulla Striscia di Gaza, 22 morti. Croce Rossa: impossibile l'evacuazione di massa a Gaza City

Secondo l’agenzia di stampa palestinese Wafa, almeno 22 civili sono stati uccisi e decine sono rimasti feriti nei bombardamenti israeliani che hanno colpito diverse aree della Striscia di Gaza, con attacchi particolarmente intensi nella città di Gaza. Fonti locali citate da Wafa hanno riferito che le forze israeliane hanno aperto il fuoco con mitragliatrici pesanti contro palestinesi in attesa di aiuti a sud della zona della valle di Gaza, causando la morte di 5 persone. Squadre di soccorso hanno recuperato i corpi di 3 persone dopo il bombardamento di una casa nel campo profughi di Nuseirat.

Intanto, il capo della Croce Rossa Internazionale ha denunciato i piani israeliani per un’evacuazione di massa di Gaza City prima dell’occupazione militare, insistendo sul fatto che non fosse possibile realizzarla in sicurezza. «È impossibile che un’evacuazione di massa di Gaza City possa mai essere effettuata in modo sicuro e dignitoso nelle attuali condizioni», ha dichiarato la presidente del Comitato Internazionale della Croce Rossa Mirjana Spoljaric in una nota, descrivendo il piano di evacuazione come «non solo irrealizzabile, ma anche incomprensibile».