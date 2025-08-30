Ucraina, ucciso a Leopoli l'ex presidente del Parlamento Andrij Parubij

Andrij Parubij, presidente della Verchovna Rada, il Parlamento ucraino, dal 2016 al 2019, è stato assassinato a Leopoli. Ne dà notizia su Telegram il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. Parubij fu tra i fondatori del partito di estrema destra Svoboda e in seguito si avvicinò alle formazioni europeiste, come 'Patria' di Yulia Tymoshenko. Partecipò attivamente alla 'rivoluzione arancione' del 2014. «Tutte le forze e i mezzi necessari sono stati impiegati per l’indagine e la ricerca dell’assassino».Parubij, che ricopriva ancora il ruolo di deputato, è stato ucciso in una sparatoria, riferisce la polizia ucraina.

La Procura Generale ucraina ha annunciato di aver aperto un’indagine sull'"omicidio» dell’ex presidente del parlamento Andriy Paruby, figura di spicco della rivoluzione di Maidan del 2014, ucciso a colpi d’arma da fuoco a Leopoli. «E' stata aperta un’indagine preliminare sull'omicidio volontario di Andriy Paruby», ha dichiarato la Procura Generale in un comunicato. L’autore della sparatoria è ricercato. Le circostanze e il movente del crimine rimangono al momento sconosciuti.