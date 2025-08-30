Usa: Trump arruola un no vax per guidare la sanità pubblica e revoca la scorta del Secret Service a Kamala Harris

Donald Trump ha revocato la protezione del "Secret Service", il servizio di scorta dei presidenti americani, per Kamala Harris. Lo ha rivelato la Cnn che cita una lettera inviata ieri dal presidente alla ministra della Sicurezza nazionale, Kristi Noem. Gli ex presidenti ricevono la protezione dei servizi segreti a vita, mentre per i vice la scorta è limitata per legge a sei mesi dalla fine dell’incarico. Tecnicamente la Harris non avrebbe più avuto diritto alla protezione dal 21 luglio, ma prima di lasciare la Casa Bianca l’ex presidente Joe Biden aveva rinviato la scadenza di un anno. Trump però ha deciso di revocare la proroga. «Con la presente, è autorizzata a interrompere qualsiasi procedura di sicurezza precedentemente autorizzata» a partire dal 1 settembre, si legge nel memorandum firmato dal presidente. La fine della protezione arriva proprio quando Harris si accinge a iniziare un giro di promozione del libro '107 Days', sulla sua breve campagna presidenziale, in uscita il 23 settembre. «Il vicepresidente è grato al Secret Service degli Stati Uniti per la sua professionalità, dedizione e impegno incrollabile per la sicurezza», è il commento che la Harris ha affidato alla sua consigliera Kirsten Allen.

Trump sceglie un no vax senza formazione medica per guidare la sanità pubblica Non ha una formazione medica, in passato ha sostenuto che la vitamina D fosse più efficace dei vaccini a prevenire il Covid eppure è da oggi alla guida della più importante agenzia per la sanità degli Stati Uniti, tra le più prestigiose al mondo, dalla quale dipende la salute non solo degli americani ma di gran parte del mondo occidentale. Al termine della settimana più turbolenta per Centers for Disease Control, diventati noti a livello globale conoscere con la sigla Cdc durante la pandemia di coronaviurus, Donald Trump ha cacciato una scienziata da anni nella sanità pubblica e ha nominato, ad interim, il vice di Robertr Kennedy jr, Jim O'Neill. A differenza di Susan Monarez, il nuovo numero uno dell'agenzia non è un ricercatore ma un imprenditore del biotech. All'epoca della presidenza di George W. Bush è stato lo speech writer del dipartimento della Sanità e poi ha lavorato con Peter Thiel, il massimo finanziatore dei repubblicani.