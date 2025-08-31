"Improbabile un bilaterale Putin-Zelensky, possibile un trilaterale con me": Trump apre all'uso di aerei Usa per la sicurezza di Kiev. Russia e Ucraina? "Stupidamente combatteranno ancora"

In una intervista al Daily Caller, Donald Trump ha detto di essere disponibile a utilizzare aerei statunitensi come garanzia di sicurezza per porre fine alla guerra tra Russia e Ucraina. "Forse - ha spiegato il presidente americano - faremo qualcosa. Mi piacerebbe vedere una soluzione. Non sono i nostri soldati, ma ogni settimana ne vengono uccisi da cinque a settemila, per lo più giovani. Se potessi fermare tutto questo e far volare un aereo ogni tanto, sarebbero soprattutto gli europei, ma noi, noi li aiuteremmo".

Trump ha inoltre detto che un incontro tra Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky sembra improbabile ma che un trilaterale con lui è possibile. "Un trilaterale potrebbe verificarsi. Un bilaterale non lo so, ma un trilaterale accadrà. Ma, sapete, a volte le persone non sono pronte", ha aggiunto.

Il presidente Usa ha vantato il rapporto "molto buono" avuto con Vladimir Putin nel corso degli anni. "Ecco perché pensavo davvero che avremmo trovato una soluzione. Mi sarebbe piaciuto molto che ci fosse stata", ha spiegato il presidente americano riferendosi al summit in Alaska. "Forse - ha aggiunto riferendosi a russi e ucraini - devono combattere ancora un po'. Sai, continuare a combattere. Stupidamente, continuare a combattere".