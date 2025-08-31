Vertice Sco in Cina: Putin e Xi hanno discusso dell'incontro con Trump in Alaska. Oggi l'apertura del summit con Modi ed Erdogan

Il presidente russo Vladimir Putin, a margine dell’inaugurazione del vertice di Tianjin, ha discusso con il leader cinese Xi Jinping i risultati del vertice in Alaska con il presidente Usa Donald Trump: lo afferma Yury Ushakov, consigliere del presidente russo, come riporta la Tass. «Il presidente ha avuto una conversazione molto lunga, principalmente, ovviamente, con il leader cinese. Si sono seduti insieme per una conversazione attiva e molto fruttuosa. Tra gli altri argomenti, mi ha detto il presidente, hanno discusso degli ultimi contatti con gli americani, dei nostri contatti con gli americani», ha affermato Ushakov.

Xi, 'il vertice Sco rafforzerà l'unità del Sud globale'

Il presidente cinese Xi Jinping ha espresso «fiducia che, con gli sforzi concertati di tutte le parti», il vertice dell’Organizzazione per la cooperazione di Shanghai (Sco) di Tianjin «sarà un pieno successo». Xi, parlando al banchetto di benvenuto per i leader internazionali e di apertura della 25/ma riunione del gruppo, ha aggiunto di auspicare che «la Sco svolgerà sicuramente un ruolo ancora più importante e conseguirà ulteriori progressi, contribuendo in modo significativo a rafforzare unità e cooperazione tra gli Stati membri, con la convergenza dei Paesi del Sud globale e promuovendo un maggiore progresso della civiltà umana».