Al lavoro per la pace, giovedì a Parigi vertice tra Zelensky e i leader europei

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky incontrerà i leader europei giovedì a Parigi: lo ha riferito una fonte all’Afp, nel contesto degli sforzi internazionali per mediare la fine dell’invasione russa, durata tre anni e mezzo. «Stiamo pianificando un incontro del genere» tra Zelensky e i «leader europei», ha detto la fonte, aggiungendo che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump «non è previsto per ora». Un incontro del genere è previsto «per discutere delle garanzie di sicurezza per l’Ucraina e per far progredire la diplomazia, perché i russi stanno di nuovo tirando le cose per le lunghe», ha detto la fonte all’Afp.