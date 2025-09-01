Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Mondo / Al lavoro per la pace, giovedì a Parigi vertice tra Zelensky e i leader europei

Al lavoro per la pace, giovedì a Parigi vertice tra Zelensky e i leader europei

Nessun incontro in agenda, invece, con il presidente degli Stati Unitio Trump

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky incontrerà i leader europei giovedì a Parigi: lo ha riferito una fonte all’Afp, nel contesto degli sforzi internazionali per mediare la fine dell’invasione russa, durata tre anni e mezzo. «Stiamo pianificando un incontro del genere» tra Zelensky e i «leader europei», ha detto la fonte, aggiungendo che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump «non è previsto per ora». Un incontro del genere è previsto «per discutere delle garanzie di sicurezza per l’Ucraina e per far progredire la diplomazia, perché i russi stanno di nuovo tirando le cose per le lunghe», ha detto la fonte all’Afp.

