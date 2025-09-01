Crisi in Ucraina, Putin incontra Xi Jinping: “Sforzi di Cina e India da apprezzare”

Vladimir Putin ha discusso con il presidente cinese Xi Jinping e «altri leader» l’esito del vertice di Ferragosto in Alaska con Donald Trump. Parlando alla Sco di Tianjin, il capo del Cremlino ha detto di «apprezzare gli sforzi» di Cina e India per risolvere la crisi Ucraina, «non scaturita dall’invasione» ma «dal colpo di Stato a Kiev appoggiato dagli alleati occidentali dell’Ucraina» e dai tentativi dell’Occidente di trascinare Kiev nella Nato. Per la soluzione, «occorre affrontate le cause e ristabilire l'equilibrio di sicurezza. La Russia aderisce al principio che nessun Paese può garantire la sua sicurezza a spese di altri».