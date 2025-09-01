Putin ignora gli ultimatum e con Xi attacca l'Occidente: un manifesto per un nuovo ordine mondiale

I presidenti Xi Jinping e Vladimir Putin si sono alternati nell’attaccare l’Occidente nel corso di un vertice chiave che ha portato a Tianjin, in Cina, i leader del cosiddetto Sud globale, in un momento di crescenti tensioni geopolitiche e commerciali. L’Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai (Sco), che comprende Cina, India, Russia, Pakistan, Iran, Kazakistan, Kirghizistan, Tagikistan, Uzbekistan e Bielorussia, è considerata un modello di cooperazione in diversi settori tra cui la difesa e che si presenta con sempre più forza come un’alternativa alle alleanze tradizionali. Xi ha detto ai leader della Sco, tra cui il presidente bielorusso Aleksander Lukashenko e il primo ministro indiano Narendra Modi, che la situazione internazionale globale sta diventando sempre più «caotica e interconnessa». Il leader cinese ha anche criticato il «comportamento prepotente» di alcuni Paesi, un velato riferimento agli Stati Uniti. «I compiti di sicurezza e sviluppo che gli Stati membri devono affrontare sono diventati ancora più impegnativi», ha aggiunto nel suo discorso nella città portuale settentrionale di Tianjin.

«Con il mondo che attraversa turbolenze e trasformazioni, dobbiamo continuare a seguire lo spirito di Shanghai e svolgere al meglio le funzioni dell’organizzazione», ha affermato Xi.

Il leader cinese ha delineato i piani per prestiti e sovvenzioni e ha ribadito le richieste della Cina per una nuova banca di sviluppo regionale. Pechino ha sfruttato il vertice di Tianjin per presentarsi come un pilastro della governance globale in contrasto con l’amministrazione Trump, i cui dazi hanno colpito allo stesso modo amici e nemici nella regione. Xi ha tenuto diversi incontri bilaterali a margine del summit della Sco, incluso quello con Modi, e incontrerà Putin domani. Il capo del Cremlino, che raramente lascia i confini della Russia da quando è iniziata l’invasione dell’Ucraina, ha usato il suo discorso a Tianjin per difendere «l'operazione militare speciale», accusando l’Occidente di aver provocato il conflitto che da tre anni e mezzo imperversa nella ex repubblica sovietica.