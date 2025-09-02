Putin vede Robert Fico a Pechino: "Mai detto no all’Ucraina nell'Ue". Ma Rutte lancia l’allarme: "L'esercito russo cresce"

«Non siamo mai stati contrari all’adesione dell’Ucraina all’Ue. Per quanto riguarda la Nato è una questione completamente diversa, poiché riguarda la sicurezza a lungo termine della Russia": lo ha dichiarato il presidente russo Vladimir Putin incontrando a Pechino il premier slovacco Robert Fico. Lo riporta la Tass.

Il primo ministro slovacco, Robert Fico, ha dichiarato che, dal suo colloquio in Cina col presidente russo Vladimir Putin ha tratto diverse «conclusioni» che intende comunicare al leader di Kiev, Volodymyr Zelensky, venerdì.

"Il presidente Vladimir Putin mi ha informato sui progressi dei colloqui con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump in Alaska e sulle prospettive di porre fine a questo conflitto militare», ha scritto Fico su Facebook. «Da questa importante conversazione ho tratto diverse conclusioni e messaggi, che intendo trasmettere a Zelensky venerdì» si legge nel post pubblicato da Pechino.