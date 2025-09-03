Israele dichiara "terra statale" 45 ettari in Cisgiordania. In 70mila via da Gaza City nelle ultime 72 ore

Israele ha dichiarato «terreno statale» 45 ettari adiacenti all’avamposto illegale di Havat Gilad, nella Cisgiordania settentrionale. In questo modo, il terreno sarà disponibile per lo sviluppo e infrastrutture per gli insediamenti, ha spiegato l’Amministrazione Civile, dipartimento del ministero della Difesa.
L’appezzamento in precedenza faceva parte dei territori amministrativi dei vicini villaggi palestinesi di Jit, Tell e Faràata e non era una proprietà privata. Ma i confini della nuova area demaniale sono tracciati in modo tortuoso e includono isole di terra che potrebbero esserlo. L’accesso a questo terreno diventerà impossibile se vi verranno costruiti insediamenti, ha affermato l’organizzazione israeliana Peace Now.
Nel 2018 il governo israeliano aveva espresso l’intenzione di legalizzare Havat Gilad, ma il progetto si era arenato dopo che palestinesi avevano rivendicato la proprietà del terreno su quale è costruito. I coloni avevano sostenuto di averlo comprato ma non erano stati in grado di provarlo, a parte un singolo lotto rispetto alle decine sulle quali è costruito l’avamposto.
La pratica di dichiarare terreni in Cisgiordania come statali ha raggiunto l’apice sotto questo governo: dal dicembre 2022 quasi 2.600 ettari sono stati 'requisitì così, la metà di tutti quelli dalla firma degli Accordi di Oslo nel 1993. Circa il 99,8% dei terreni statali in Cisgiordania destinati allo sviluppo è stato assegnato a insediamenti e solo lo 0,2% ai palestinesi, ricorda Peace Now.
"In 70mila via da Gaza city nelle ultime 72 ore"
Con l’intensificarsi delle operazioni militari dell’Idf a Gaza city, tra i 70 e gli 80 mila residenti hanno lasciato la città, la maggior parte nelle ultime 72 ore, dopo che nel weekend si erano contati circa 10mila. La stima viene riferita dal notiziario della tv pubblica Kan che cita fonti della Difesa, secondo cui intanto Hamas sta facendo di tutto per bloccare il movimento della popolazione verso sud, "al fine di usare i civili come scudi umani e per scopi di propaganda». Ma decine di migliaia di residenti sono riusciti ad aggirare i posti di blocco dei miliziani e a lasciare la città.
