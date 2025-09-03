Putin: "Se Zelensky è pronto può incontrarmi a Mosca. Spiragli per la fine della guerra, altrimenti combatteremo"

Il presidente russo Vladimir Putin ha detto che «se è pronto» il presidente ucraino Volodymyr Zelensky «può venire a Mosca» e incontrarlo. Lo riporta l'agenzia Interfax. «Per quanto riguarda i possibili incontri con il signor Zelensky, ne ho già parlato. In generale, non ho mai escluso la possibilità di un incontro del genere», ha detto Putin domandandosi però anche se «questi incontri hanno senso». Lo riporta la Tass.
Il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato che «se prevarrà il buonsenso sarà possibile concordare un’opzione accettabile per porre fine» alla guerra in Ucraina. «Mi sembra che ci sia una certa luce alla fine del tunnel. Vediamo come si evolve la situazione», ha dichiarato il presidente russo affermando che Mosca nota «gli appelli» della presidenza Trump e «un sincero desiderio di trovare una soluzione». «In caso contrario, dovremo risolvere tutti i compiti che ci vengono assegnati con mezzi armati», ha però dichirato Putin. Lo riporta l’agenzia Interfax.
Cospirazione? Putin: nessuno ha parlato alle spalle di Trump
Al termine della sua conferenza stampa a Pechino, il presidente russo Vladimir Putin ha elogiato il senso dell’umorismo di Donald Trump dopo che il presidente degli Stati Uniti ha insinuato che Xi Jinping stesse «cospirando contro» l’America ospitando Putin e Kim Jong-un a Pechino.
Alla domanda della stampa di un commento su queste dichiarazioni, Putin si è limitato a notare che il collega americano ha un «buon senso dell’umorismo» e ad assicurare che nessuno in Cina ha parlato alle spalle del presidente degli Stati Uniti. «Nessuno ha detto nulla di negativo riguardo all’attuale amministrazione degli Stati Uniti», ha garantito. «Tutti quelli che ho incontrato hanno sostenuto il nostro incontro ad Anchorage e hanno espresso la speranza che la posizione di Trump avrebbe portato alla fine del conflitto militare», ha aggiunto.
