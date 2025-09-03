Tragedia a Lisbona, deraglia funicolare: almeno 3 morti e oltre una ventina di feriti

Tre persone sono morte e almeno 20 persone sono rimaste ferite nel deragliamento della funicolare di Gloria, a Lisbona, secondo quanto riferisce Cnn Portogallo su X. La funicolare, che collega la parte bassa del centro della capitale portoghese con il Barrio Alto, è il mezzo di trasporto più utilizzato dai turisti. Sul posto ambulanze, vigili del fuoco e mezzi della Protezione Civile per estrarre i feriti dalle lamiere.