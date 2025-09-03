Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Unifil, attacco israeliano in Libano contro i caschi blu

Unifil, attacco israeliano in Libano contro i caschi blu

di

L’Unifil ha dichiarato che alcuni droni israeliani hanno sganciato quattro granate nei pressi delle forze di pace, in quello che è stato definito «uno degli attacchi più gravi» contro il proprio personale dal cessate il fuoco di novembre. «Ieri mattina, alcuni droni delle Forze di Difesa Israeliane hanno sganciato quattro granate nei pressi delle forze di pace dell’Unifil impegnate a rimuovere i blocchi stradali che impedivano l’accesso a una postazione delle Nazioni Unite», ha dichiarato la forza Onu.

