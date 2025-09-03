Xi alla parata vestito come Mao: "La Cina è inarrestabile"

Il mondo si trova ancora una volta di fronte a una «scelta tra pace e guerra», dice il presidente cinese Xi Jinping, affacciato su Piazza Tienanmen con il suo abito alla Mao. «L'ascesa della Cina è inarrestabile» e «nessuno bullo potrà intimidirci», scandisce. Messaggi, a cui nel giro di pochi minuti fa seguire gli ultimi suoi armamenti più avanzati, tra i simboli del prestigio internazionale della Repubblica popolare, con la parata militare per gli 80 anni della fine della Seconda guerra mondiale. I festeggiamenti per il V-Day, il Giorno della Vittoria, sono iniziati alle 9:00 in punto, sotto una calura già pesante. Alla prova di forza c'erano i capi di Stato e di governo di 26 Paesi, alcuni dei quali sottoposti a pesanti sanzioni occidentali, tra cui il presidente russo Vladimir Putin e il leader nordcoreano Kim Jong-un. Xi li ha accolti personalmente e, con loro e con gli altri ospiti, è salito sulla Porta di Tienanmen per assistere alla parata, avendo poi sul loggione il leader russo alla sua destra e quello nordcoreano alla sua sinistra. Uno scenario che ha mandato Donald Trump su tutte le furie.

"La domanda più importante a cui rispondere è se il presidente cinese Xi Jinping menzionerà o meno l’enorme quantità di sostegno e sangue che gli Stati Uniti hanno donato alla Cina per aiutarla a liberarsi da un invasore straniero molto ostile. Vi prego di porgere i miei più cordiali saluti a Vladimir Putin e Kim Jong-un mentre cospirate contro gli Stati Uniti», ha scritto il presidente Usa su Truth, augurando a Xi «e al meraviglioso popolo cinese di vivere una giornata di festa grandiosa e duratura». E una risposta sembra quasi dargliela Xi, poche ore dopo, al ricevimento nella Grande sala del popolo: «Il governo e il popolo cinesi non dimenticheranno mai i governi stranieri e gli amici internazionali che hanno sostenuto e aiutato il popolo cinese nella resistenza all’aggressione», ha rilevato il leader, guardandosi bene dal fare nomi. La nuova narrativa è amplificare il ruolo della Cina e sminuire quello degli altri sui meriti della vittoria nell’ultimo conflitto mondiale.