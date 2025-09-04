E’ iniziata a Parigi la riunione dei "Volenterosi", alle 14 la riunione con Trump

E’ iniziata a Parigi la riunione dei "Volenterosi" che vede i leader dei Paesi sostenitori europei dell’Ucraina partecipare in presenza e online per dimostrare la loro determinazione a fornire garanzie di sicurezza e per chiedere a Donald Trump quale sarà il contributo degli Stati Uniti, una volta in vigore il cessate il fuoco.

Al vertice partecipano circa 35 capi di stato e di governo sotto la guida del presidente francese Emmanuel Macron e del primo ministro britannico Keir Starmer. Gli Stati Uniti sono rappresentati all’incontro da Steve Witkoff e Donald Trump si collegherà in videoconferenza alle 14. Macron e Zelensky, presente all’Eliseo, terranno poi una conferenza stampa alle 15. Oltre a Zelensky, sette leader europei, tra cui il primo ministro polacco Donald Tusk e la danese Mette Frederiksen, sono presenti all’Eliseo. Tra questi il premier olandese Dick Schoof, il belga Bart de Wever, il finlandese Alexander Stubb oltre ai vertici dell’Ue Ursula von der Leyen e Antonio Costa. Keir Starmer partecipa da remoto, così come il tedesco Friedrich Merz e Giorgia Meloni.