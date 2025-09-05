Bombe sui grattacieli: "Si apre l'inferno a Gaza City". E Hamas pubblica un video di due ostaggi nel centro della città

Raggiunto il drammatico traguardo dei 700 giorni di guerra, Israele intensifica la campagna militare su Gaza City, ordinando all’Idf di spianare i grattacieli della città. E così, come un castello di sabbia, in un triplice raid si è sgretolata al suolo la torre Al-Mushtaha, ricoprendo di fumo e detriti le tende circostanti.

«Nell’edificio, Hamas aveva installato infrastrutture utilizzate per condurre attacchi», ha spiegato l’Idf, mentre il ministro della Difesa Israel Katz ha sottolineato che con quel raid, Israele ha «aperto la porta dell’inferno a Gaza». E «quando la porta si apre, non si chiude più. L’attività dell’Idf aumenterà, finché gli assassini e gli stupratori di Hamas non accetteranno le condizioni poste da Israele per porre fine alla guerra».

Una minaccia feroce, giunta mentre Hamas ha voluto ricordare che nella Striscia ci sono ancora ostaggi israeliani vivi, che rischiano di morire da un momento all’altro: in un nuovo video pubblicato dai miliziani, due di loro, Guy Gilboa-Dalal e Alon Ohel, si trovano proprio a Gaza City. E chiedono - probabilmente imbeccati dai loro stessi carcerieri - che «tutto questo finisca». Nel filmato di 28 secondi, Gilboa-Dalal afferma che la data è il 28 agosto 2025 e che è detenuto dalle brigate al-Qassam a Gaza City. Ha i capelli corti, una camicia blu scuro e un’espressione angosciata, mentre si copre il viso con le mani. In una parte del filmato, è seduto sul sedile posteriore di un’auto in superficie.