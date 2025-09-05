Israele distrugge la Torre Mushtaha: un "grattacielo" di 12 piani a Gaza City - VIDEO

La Torre Mushtaha, un edificio di 12 piani di Gaza City, uno dei pochi "grattacieli" rimasti in piedi, è stato distrutto dall’esercito israeliano. La Protezione Civile locale ha segnalato la morte di 29 morti solo nella giornata di oggi: 19 in raid aerei contro edifici e tende di sfollati in diversi quartieri della città e nella periferia, e altre dieci altrove nel territorio.

Prima di colpire la Torre Mushtaha, crollata come un castello di carte, l’esercito israeliano ha avvertito la popolazione «per limitare i danni causati ai civili». Testimoni raccontano di aver visto gli abitanti gettare i loro averi dai piani superiori per raccoglierli e fuggire prima del bombardamento. Meno di mezz'ora dopo l’ordine di evacuazione, la torre è stata colpita.

Secondo l’Idf, Hamas vi aveva installato «infrastrutture utilizzate per preparare e condurre attacchi» contro l’esercito israeliano. «Nei prossimi giorni, l’esercito effettuerà attacchi precisi e mirati contro le infrastrutture terroristiche», ha aggiunto il comando israeliano, specificando che saranno presi di mira in particolare i grattacieli. L’esercito, che afferma di controllare circa il 75% della Striscia di Gaza e il 40% di Gaza City, vuole conquistare l’ultima grande roccaforte di Hamas nel territorio palestinese. Secondo un alto funzionario militare israeliano, «un milione» di persone potrebbe lasciare Gaza City e spostarsi la parte meridionale del territorio.