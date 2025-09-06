Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Mondo / Inferno su Gaza City: l'Idf bombarda un altro grattacielo

Inferno su Gaza City: l'Idf bombarda un altro grattacielo

Secondo il portavoce, «i terroristi avevano installato apparecchiature di raccolta dati nell’edificio e allestito postazioni di osservazione per monitorare la posizione delle forze israeliane nella zona».

epa12335482 Smoke rises following an Israeli airstrike during a military operation in the Al Sabra neighbourhood of Gaza City, Gaza Strip, 30 August 2025. More than 62,600 Palestinians have been killed in the Gaza Strip since October 2023, according to the Palestinian Ministry of Health, and about 1,200 Israelis have been killed since the launch of an Israeli military campaign in response to a cross-border attack by Hamas on 07 October 2023. EPA/MOHAMMED SABER

Dopo aver diramato un avviso di evacuazione ai residenti di Gaza City e uno specifico anche per quel particolare edificio, il portavoce delle Idf ha annunciato che è stato attaccato un grattacielo utilizzato da Hamas nel quartiere di Sheikh Radwan. Lo scrive Ynet. Secondo il portavoce, «i terroristi avevano installato apparecchiature di raccolta dati nell’edificio e allestito postazioni di osservazione per monitorare la posizione delle forze israeliane nella zona». È stato anche riferito che l'edificio era stato riempito di trappole esplosive in ;;previsione dell’arrivo delle truppe in città».

