Inferno su Gaza City: l'Idf bombarda un altro grattacielo

Dopo aver diramato un avviso di evacuazione ai residenti di Gaza City e uno specifico anche per quel particolare edificio, il portavoce delle Idf ha annunciato che è stato attaccato un grattacielo utilizzato da Hamas nel quartiere di Sheikh Radwan. Lo scrive Ynet. Secondo il portavoce, «i terroristi avevano installato apparecchiature di raccolta dati nell’edificio e allestito postazioni di osservazione per monitorare la posizione delle forze israeliane nella zona». È stato anche riferito che l'edificio era stato riempito di trappole esplosive in ;;previsione dell’arrivo delle truppe in città».