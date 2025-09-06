L’esercito israeliano bombarda un altro grattacielo a Gaza City: almeno 21 morti negli attacchi aerei sulla Striscia

Le forze armate israeliane hanno proceduto all’annunciato abbattimento di un grattacielo nella città di Gaza. In un post sui suoi canali sociali, l’Idf spiega che l’edificio «era utilizzato dall’organizzazione terroristica Hamas» che vi aveva «installato apparecchiature di raccolta di informazioni e posizionato posti di osservazione per monitorare la posizione delle truppe» israeliane nella zona.

Il ministro degli Esteri, Israel Katz, ha pubblicato su X il filmato dell’abbattimento della torre Sussi con una brevissima didascalia: «Andiamo avanti». Ieri lo stesso Katz aveva diffuso le immagini della distruzione del primo grattacielo.

Intanto, è salito a 21 morti, di cui 13 a Gaza City, il bilancio dei morti negli attacchi a Gaza dall’alba. Lo scrive la Wafa citando fonti mediche. Secondo quanto riferito, otto persone sono state uccise in un attacco aereo israeliano su un’abitazione nel quartiere di Sheikh Radwan, a nord di Gaza City. Un bambino palestinese è stato ucciso, e altri sono rimasti feriti, in un raid su un veicolo a Khan Yunis.