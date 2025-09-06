L’esercito israeliano bombarda un altro grattacielo a Gaza City: almeno 21 morti negli attacchi aerei sulla Striscia

Il ministro degli Esteri, Israel Katz, ha pubblicato su X il filmato dell’abbattimento della torre Sussi con una brevissima didascalia: «Andiamo avanti». Ieri lo stesso Katz aveva diffuso le immagini della distruzione del primo grattacielo.
Le forze armate israeliane hanno proceduto all’annunciato abbattimento di un grattacielo nella città di Gaza. In un post sui suoi canali sociali, l’Idf spiega che l’edificio «era utilizzato dall’organizzazione terroristica Hamas» che vi aveva «installato apparecchiature di raccolta di informazioni e posizionato posti di osservazione per monitorare la posizione delle truppe» israeliane nella zona.
Sempre a quanto reso noto dall’esercito israeliano, in previsione dell’operazione «i terroristi di Hamas avevano piazzato numerosi ordigni esplosivi vicino all’edificio, con l’intento di colpire le truppe dell’Idf».
L’organizzazione poi «ha creato un’infrastruttura sotterranea adiacente all’edificio, da cui i terroristi dirigono gli attacchi contro le nostre forze», prosegue il post.
E’ il secondo grattacielo minato e raso al suolo nella città di Gaza in 24 ore.
Intanto, è salito a 21 morti, di cui 13 a Gaza City, il bilancio dei morti negli attacchi a Gaza dall’alba. Lo scrive la Wafa citando fonti mediche. Secondo quanto riferito, otto persone sono state uccise in un attacco aereo israeliano su un’abitazione nel quartiere di Sheikh Radwan, a nord di Gaza City. Un bambino palestinese è stato ucciso, e altri sono rimasti feriti, in un raid su un veicolo a Khan Yunis.
Caricamento commenti
Commenta la notizia