Misterioso relitto a Lampedusa: cilindro con logo israeliano. Il sindaco: "Non fare allarmismo"

Un grosso cilindro metallico lungo circa cinque metri e con un diametro di un metro e mezzo è stato avvistato sabato pomeriggio in mare, a otto miglia da Capo Ponente, tra le isole di Lampione e Lampedusa. A individuarlo è stato l’equipaggio del motopeschereccio Andrea Doria, che ha subito dato l’allarme. Sul posto è intervenuta una motovedetta della Guardia costiera, che ha verificato come sul relitto fossero presenti un logo della Space Administration israeliana (Minhalat HaHalal, ente che dipende dal ministero della Difesa e che si occupa dello sviluppo di missili balistici e satelliti) e una scritta in ebraico.

I controlli effettuati fino a tarda sera hanno escluso la presenza di tracce di materiale esplosivo o radioattivo. Secondo le prime ipotesi, potrebbe trattarsi del residuo di un satellite oppure di un serbatoio supplementare di un aereo. L’area è sotto monitoraggio della Guardia costiera di Lampedusa, in attesa delle decisioni sulle operazioni di recupero.