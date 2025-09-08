Argentina, Milei crolla a Buenos Aires: è il trionfo dei peronisti

Netta sconfitta di Javier Milei alle elezioni della provincia di Buenos Aires, il distretto elettorale più importante dell’Argentina. Il partito del presidente, La Libertad Avanza, ha perso di circa 13 punti contro il blocco peronista Fuerza Patria. Malgrado si sia trattato di elezioni locali, lo stesso presidente argentino ha voluto dare una connotazione fortemente politica al voto, ha polarizzato lo scontro e ha presentato queste elezioni come un vero e proprio plebiscito sulla sua amministrazione: proprio per questo, l’esito delle urne rende ancora più clamorosa la sconfitta politica di Milei, che sperava di espugnare lo storico bastione peronista che rappresenta circa il 40% dell’elettorato nazionale.
In una situazione finanziaria già complessa, Milei paga uno scandalo di corruzione che ha coinvolto direttamente sua sorella Karina e su cui ha taciuto per l’intera campagna elettorale. La sorella di Milei, secondo l’accusa, avrebbe intascato tangenti sui farmaci all’agenzia per i disabili. «Puntare il dito e stigmatizzare i disabili, mentre tua sorella incassa una tangente del 3% sui farmaci, è letale», ha scritto l’ex presidente Cristina Kirchner sui social.
Milei ha ammesso la sconfitta, ma ha anche sottolineato che non farà alcun passo indietro rispetto alle sue scelte di politica economica: «Senza dubbio politicamente abbiamo subito una netta sconfitta. Dobbiamo accettare i risultati che non sono stati positivi», ha detto. Ma «al di là di questo risultato, voglio sottolineare a tutti gli argentini che la rotta non cambierà, ma raddoppierà», ha aggiunto. Il voto di Buenos Aires tuttavia è un campanello d’allarme per Milei in vista delle elezioni di medio termine del 26 ottobre, che rinnoveranno metà della Camera dei Deputati e un terzo del Senato e la sconfitta potrebbe costringere il governo Milei a ripensare la propria strategia.
L’esito delle elezioni apre un nuovo scenario anche per l’opposizione. La ex presidente Kirchner ha esultato, ma il vero vincitore della tornata è il governatore di Buenos Aires Axel Kicillof. La sua schiacciante vittoria lo rende un candidato naturale per la corsa presidenziale del 2027.
Milei aveva parlato delle elezioni nella provincia di Buenos Aires come dell’ultimo chiodo da apporre nella bara del kirchnerismò. L’esito delle elezioni potrebbe essere il primo nella sua.
