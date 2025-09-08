Argentina, Milei crolla a Buenos Aires: è il trionfo dei peronisti

Netta sconfitta di Javier Milei alle elezioni della provincia di Buenos Aires, il distretto elettorale più importante dell’Argentina. Il partito del presidente, La Libertad Avanza, ha perso di circa 13 punti contro il blocco peronista Fuerza Patria. Malgrado si sia trattato di elezioni locali, lo stesso presidente argentino ha voluto dare una connotazione fortemente politica al voto, ha polarizzato lo scontro e ha presentato queste elezioni come un vero e proprio plebiscito sulla sua amministrazione: proprio per questo, l’esito delle urne rende ancora più clamorosa la sconfitta politica di Milei, che sperava di espugnare lo storico bastione peronista che rappresenta circa il 40% dell’elettorato nazionale.

In una situazione finanziaria già complessa, Milei paga uno scandalo di corruzione che ha coinvolto direttamente sua sorella Karina e su cui ha taciuto per l’intera campagna elettorale. La sorella di Milei, secondo l’accusa, avrebbe intascato tangenti sui farmaci all’agenzia per i disabili. «Puntare il dito e stigmatizzare i disabili, mentre tua sorella incassa una tangente del 3% sui farmaci, è letale», ha scritto l’ex presidente Cristina Kirchner sui social.