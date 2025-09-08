Attentato a Gerusalemme, sei morti. I terroristi sono saliti su un autobus e hanno aperto il fuoco

E’ salito a sei il numero dei morti nell’attentato terroristico a Gerusalemme nord. Le prime vittime erano un uomo di 60 anni, tre di 30 e una donna di 50 anni. I feriti sono 11 di cui sette in gravi condizioni.
I terroristi sono saliti su un autobus della linea 62 e hanno aperto il fuoco. Secondo le prime informazioni i due terroristi sono stati colpiti e uccisi da un soldato che si trovava sul posto e da un giovane haredim armato. Entrambi gli autori dell’attentato erano residenti in Cisgiordania, ma senza documenti. Uno di loro viveva a Kubaiba, situato a nord di Ar Hadar, mentre l’altro nel villaggio di Katana, che si trova a nord-ovest di Gerusalemme. Lo riferisce Channel 12, citando la testimonianza della polizia. «Un agente di sicurezza e un civile che erano presenti sulla scena hanno sparato ai terroristi, che sono stati neutralizzati», spiega il rapporto della polizia, la quale aggiunge che il vice capo, Avshalom Peled, è arrivato sulla scena. Anche i genieri della polizia stanno operando sulla scena della sparatoria, controllando la presenza di possibili esplosivi.
Il notiziario di Channel 12 ha intervistato il paramedico del servizio ambulanze arrivato sul luogo dell’attacco: «Siamo arrivati in massa non appena abbiamo sentito la segnalazione. Una volta sul posto abbiamo visto persone che giacevano prive di sensi ai lati della strada e sul marciapiede vicino alla fermata dell’autobus. C'è molta distruzione sulla scena, vetri rotti a terra e molta confusione. Abbiamo iniziato a fornire cure mediche ai feriti e continuiamo a curarli e a trasportarli in ospedale».
Netanyahu sulla scena dell'attentato
Il primo ministro Benjamin Netanyahu è arrivato sulla scena dell’attacco all’incrocio di Ramot a Gerusalemme. Lo fanno sapere i media ebraici. Anche il ministro della Sicurezza nazionale Itamar Ben Gvir è arrivato all’incrocio di Ramot, nel nord di Gerusalemme, luogo dell’attentato.
Il capo della polizia Danny Levy - che si trova attualmente in Germania per una visita ufficiale - non è presente sulla scena della sparatoria. La polizia sta «attualmente cercando di capire come i terroristi siano arrivati sulla scena, chi li abbia portati», ha detto l’assistente commissario Shlomi Bachar.
Il premier israeliano sulla scena dell’attentato a Gerusalemme, ha affermato: «Siamo in un’intensa guerra contro il terrorismo su diversi fronti. Abbiamo ottenuto enormi successi contro i regimi terroristici, ma la guerra continua, sia a Gaza che a Gerusalemme». Netanyahu ha ricordato le operazioni compiute dall’Idf e dallo Shin Bet in Cisgiordania, che hanno sventato centinaia di attacchi quest’anno, «ma purtroppo non quello di questa mattina».
Hamas elogia l'attacco terroristico, "operazione eroica"
Hamas ha elogiato l’attacco terroristico compiuto questa mattina all’incrocio di Ramot a Gerusalemme, definendolo una «operazione eroica». «Affermiamo che questa operazione è una risposta naturale ai crimini dell’occupazione e alla guerra di sterminio che sta conducendo contro il nostro popolo», dichiara l’organizzazione palestinese. Hamas non si assume la responsabilità dell’attacco, ma invita i palestinesi della Cisgiordania a «intensificare lo scontro con l’occupazione e i suoi coloni». L’attentato è stato effettuato da due palestinesi della Cisgiordania, che hanno aperto il fuoco sui civili su un autobus nel nord della città, uccidendo sei persone e ferendone almeno una dozzina.
