Attentato a Gerusalemme, sei morti. I terroristi sono saliti su un autobus e hanno aperto il fuoco

I terroristi sono saliti su un autobus della linea 62 e hanno aperto il fuoco. Secondo le prime informazioni i due terroristi sono stati colpiti e uccisi da un soldato che si trovava sul posto e da un giovane haredim armato. Entrambi gli autori dell’attentato erano residenti in Cisgiordania, ma senza documenti. Uno di loro viveva a Kubaiba, situato a nord di Ar Hadar, mentre l’altro nel villaggio di Katana, che si trova a nord-ovest di Gerusalemme. Lo riferisce Channel 12, citando la testimonianza della polizia. «Un agente di sicurezza e un civile che erano presenti sulla scena hanno sparato ai terroristi, che sono stati neutralizzati», spiega il rapporto della polizia, la quale aggiunge che il vice capo, Avshalom Peled, è arrivato sulla scena. Anche i genieri della polizia stanno operando sulla scena della sparatoria, controllando la presenza di possibili esplosivi.

E’ salito a sei il numero dei morti nell’attentato terroristico a Gerusalemme nord. Le prime vittime erano un uomo di 60 anni, tre di 30 e una donna di 50 anni. I feriti sono 11 di cui sette in gravi condizioni.

Il notiziario di Channel 12 ha intervistato il paramedico del servizio ambulanze arrivato sul luogo dell’attacco: «Siamo arrivati in massa non appena abbiamo sentito la segnalazione. Una volta sul posto abbiamo visto persone che giacevano prive di sensi ai lati della strada e sul marciapiede vicino alla fermata dell’autobus. C'è molta distruzione sulla scena, vetri rotti a terra e molta confusione. Abbiamo iniziato a fornire cure mediche ai feriti e continuiamo a curarli e a trasportarli in ospedale».

Netanyahu sulla scena dell'attentato

Il primo ministro Benjamin Netanyahu è arrivato sulla scena dell’attacco all’incrocio di Ramot a Gerusalemme. Lo fanno sapere i media ebraici. Anche il ministro della Sicurezza nazionale Itamar Ben Gvir è arrivato all’incrocio di Ramot, nel nord di Gerusalemme, luogo dell’attentato.

Il capo della polizia Danny Levy - che si trova attualmente in Germania per una visita ufficiale - non è presente sulla scena della sparatoria. La polizia sta «attualmente cercando di capire come i terroristi siano arrivati sulla scena, chi li abbia portati», ha detto l’assistente commissario Shlomi Bachar.