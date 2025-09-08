"Il 57% degli americani boccia Trump", il sondaggio Nbc. I giudizi più severi su economia e salute. Il presidente fischiato durante l'inno agli Us Open

"Chicago è un posto molto pericoloso e abbiamo un governatore a cui non importa nulla della criminalità. Posso risolvere la questione molto rapidamente ma prenderò una decisione su come procedere nei prossimi due giorni". Lo ha detto Trump parlando con i giornalisti, sostenendo che "a Washington in un arco di 12 giorni abbiamo praticamente risolto il problema della criminalità".

Trump contestato prima del via della finale degli Us Open. Quando gli schermi hanno inquadrato il presidente americano, mentre era in corso l'inno nazionale, dal pubblico si è alzato un coro di buu.

Dopo il raid nella fabbrica Hyundai in Georgia che ha portato all'arresto di oltre 300 operai sudcoreani, Trump avverte le aziende straniere di assumete lavoratori "legali". "Invito tutte le aziende straniere che investono negli Stati Uniti a rispettare le leggi sull'immigrazione del nostro Paese. I vostri investimenti sono benvenuti e vi incoraggiamo a impiegare legalmente i vostri dipendenti più brillanti, dotati di grande talento tecnico, per realizzare prodotti di livello mondiale", ha scritto il presidente su Truth. "Faremo in modo che ciò sia possibile in modo rapido e legale. In cambio, vi chiediamo di assumere e formare lavoratori americani. Insieme, lavoreremo tutti duramente per rendere il nostro Paese non solo produttivo, ma anche più unito che mai", ha aggiunto Trump.