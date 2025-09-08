Attacco russo alla centrale ucraina di Trypilska, blackout a Kiev. Trump: "Parlerò con Putin, sanzioni a Mosca e dialogo con l'Ue". E su Gaza: "Accordo al più presto"

La centrale termoelettrica di Trypilska nella regione di Kiev sarebbe stata colpita in un attacco russo che ha provocato massicce interruzioni di corrente in città e nell’area della capitale. Lo ha dichiarato a RIA Novosti Sergei Lebedev, coordinatore della resistenza filorussa di Nikolaev.
La centrale elettrica di Trypilska è la più potente della regione di Kiev: entrata in funzione nel 1969, si trova sulle rive del fiume Dnipro, a 13 chilometri dalla capitale e genera, secondo l’agenzia russa, circa il 57% di tutta l’energia consumata dalle imprese della regione oltre a essere il principale fornitore di elettricità per le regioni di Cerkasy e Zhitomir.
. Lo ha affermato lo stesso presidente degli Stati Uniti che ha aggiunto che parlerà «presto» anche con Vladimir Putin.
"Alcuni leader europei verranno nel nostro Paese individualmente lunedì o martedì», ha detto nella notte Trump anche se, sottolinea la Bbc, non è chiaro a chi si riferisse.
Ieri Trump ha annunciato che «alcuni» leader europei (senza specificare ulteriormente di chi si tratti) saranno ricevuti da lui tra oggi e domani per discutere le modalità per porre fine alla guerra in Ucraina e che la sua amministrazione è pronta a passare a una seconda fase di sanzioni contro Mosca, una dichiarazione che Volodymyr Zelensky ha definito «l'idea giusta». Il presidente ucraino ha esortato le nazioni europee a smettere di acquistare energia russa e ha anche accolto con favore i piani della Casa Bianca per imporre dazi secondari sui Paesi che commerciano con la Russia. «Penso che l’idea di imporre dazi ai paesi che continuano a stringere accordi con la Russia sia giusta», ha detto.
«Parlerò con Putin nei prossimi giorni». Ha detto inoltre il presidente americano Donald Trump parlando con i giornalisti, prima di tornare a Washington da New York, dove ha assistito tra le contestazioni alla finale degli Us Open tra Sinner ed Alcaraz. «Non sono contento di quello che sta succedendo in Ucraina. Non sono affatto contento», ha aggiunto il tycoon, dicendosi comunque fiducioso «che si troverà un accordo: dobbiamo farlo».
Stesso argomento quando si parla di Medio Oriente. «Avremo un accordo a Gaza molto presto», ha affermato Trump, convinto che tutti gli ostaggi ancora nelle mani di Hamas torneranno in Israele. «Ci sono 20 persone e 38 cadaveri: li riavremo tutti», ha sottolineato.
Intanto, dopo l’ultimo avvertimento del presidente Usa ad Hamas per accettare i termini della proposta americana e raggiungere un cessate il fuoco, il gruppo terroristico, in una dichiarazione ripresa dai media israeliani, ha reso noto di essere «pronto a sedersi immediatamente al tavolo delle trattative per discutere il rilascio di tutti i prigionieri in cambio di una chiara dichiarazione di fine della guerra, un ritiro totale dalla Striscia di Gaza e la creazione di un comitato di palestinesi indipendenti per gestire la Striscia di Gaza». «Hamas - si legge nella dichiarazione di Hamas rilanciata da The Times of Israel - accoglie con favore qualsiasi iniziativa che contribuisca agli sforzi per fermare l’aggressione contro il nostro popolo». Il gruppo terroristico afferma peraltro di essere in «costante contatto con i mediatori per trasformare queste idee in un accordo globale che soddisfi le nostre richieste».
«Forse andrò in Corea del Sud», ha infine detto Donald Trump rispondendo a una domanda dei giornalisti al seguito, dopo che la Cnn ha rivelato che ci sono negoziati in corso per un incontro tra il presidente americano e Xi Jinping a margine del vertice Apec in Corea del Sud a fine ottobre.
Caricamento commenti
Commenta la notizia