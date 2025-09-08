Attacco russo alla centrale ucraina di Trypilska, blackout a Kiev. Trump: "Parlerò con Putin, sanzioni a Mosca e dialogo con l'Ue". E su Gaza: "Accordo al più presto"

La centrale termoelettrica di Trypilska nella regione di Kiev sarebbe stata colpita in un attacco russo che ha provocato massicce interruzioni di corrente in città e nell’area della capitale. Lo ha dichiarato a RIA Novosti Sergei Lebedev, coordinatore della resistenza filorussa di Nikolaev.

La centrale elettrica di Trypilska è la più potente della regione di Kiev: entrata in funzione nel 1969, si trova sulle rive del fiume Dnipro, a 13 chilometri dalla capitale e genera, secondo l’agenzia russa, circa il 57% di tutta l’energia consumata dalle imprese della regione oltre a essere il principale fornitore di elettricità per le regioni di Cerkasy e Zhitomir.

. Lo ha affermato lo stesso presidente degli Stati Uniti che ha aggiunto che parlerà «presto» anche con Vladimir Putin.

"Alcuni leader europei verranno nel nostro Paese individualmente lunedì o martedì», ha detto nella notte Trump anche se, sottolinea la Bbc, non è chiaro a chi si riferisse.

Ieri Trump ha annunciato che «alcuni» leader europei (senza specificare ulteriormente di chi si tratti) saranno ricevuti da lui tra oggi e domani per discutere le modalità per porre fine alla guerra in Ucraina e che la sua amministrazione è pronta a passare a una seconda fase di sanzioni contro Mosca, una dichiarazione che Volodymyr Zelensky ha definito «l'idea giusta». Il presidente ucraino ha esortato le nazioni europee a smettere di acquistare energia russa e ha anche accolto con favore i piani della Casa Bianca per imporre dazi secondari sui Paesi che commerciano con la Russia. «Penso che l’idea di imporre dazi ai paesi che continuano a stringere accordi con la Russia sia giusta», ha detto.